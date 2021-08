Vojvoda enaltece equilíbrio do Fortaleza e explica escolha por Boeck: "decisão para essa partida"

A vitória por 1 a 0 sobre o CRB, na tarde desta quarta-feira (4), assegurou a classificação do Fortaleza às quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor volta a ficar entre os oito melhores do torneio após exatos 20 anos. Após o jogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda concedeu entrevista coletiva e elogiou o comportamento da equipe.

"Foi um jogo de 180 minutos em que o primeiro jogo, em nossa casa, fizemos uma boa partida, com posse de bola e muitos chutes ao gol. Iniciamos o caminho que teríamos que terminar aqui (em Maceió). Hoje, a equipe esteve equilibrada e inteligente. A partida sempre esteve no controle do Fortaleza, mas partidas eliminatórias sempre têm essa dose de sofrimento, como é lógico, pois é uma classificação a uma fase muito importante para nós", disse.

O comandante leonino explicou também o motivo de ter optado pelo retorno do goleiro Marcelo Boeck no lugar de Felipe Alves, que havia sido titular no Clássico-Rei contra o Ceará, no último domingo (1º).

"Eu sou totalmente sincero. As decisões que eu tomo, muitas vezes, tenho que ver a próxima partida. Não trato de pensar além do próximo jogo. Então foi uma decisão para essa partida, decidi Boeck", explicou.

O treinador argentino falou também sobre os recém-contratados Edinho e Ángelo Henríquez, que estavam no banco de reservas, mas não estrearam.

"Eu utilizo jogadores que considero apropriados para cada jogo. Edinho e Henríquez estão bem para jogar. Esperarão o seu momento para poder ajudar e apoiar a equipe, como o resto dos jogadores do nosso time", declarou.

O Fortaleza volta a campo no próximo sábado (7), para enfrentar o Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, às 21 horas, no estádio Allianz Parque, em São Paulo.