Wellington Paulista é o carrasco do CRB

Wellington Paulista completou um cruzamento forte de Pikachu e fez 1 X 0 para o Fortaleza, no primeiro tempo. Foi o terceiro dele nas duas partidas.

Até o gol, o jogo se desenvolveu com o tricolor cearense melhor, mas com elevada dose de moderação. Mais disposição para chutar no gol de Diogo Silva.

O time alagoano fechou-se bem e acreditou muito pouco em suas possibilidades ofensivas.

Somente no finalzinho, Bressan finalizou mal e perdeu a chance. Logo a seguir, Boeck dividiu com Romão e impediu o gol alagoano.

O time de Vojvoda fez o jogo com Crispim, (boa partida) pela esquerda e infiltrado pelo meio, mas pouco produziu pela direita, com a jogada de Pikachu.

O ala reduziu seu trabalho ao passe para Wellington Paulista finalizar.

Embora Ronald se projetasse para compor ofensivamente, Éderson corria demais com a bola, o que é negativo para quem arma. Enfim, controle do Fortaleza sem aceleração.

O segundo tempo pode se resumir ao seguinte: se apenas troca de passes desse dinheiro, as duas equipes teriam saído com a sacola cheia.

Afora a chance em que Robson jogou a bola em cima do zagueiro e a cabeçada de Tinga contra o patrimônio, o jogo nãoteve nada que merecesse registro.

Claro que a história vai ser contada de forma diferente, com o esmalte dos treinadores na coletiva.

Não me surpreende mais.