Vojvoda comenta falha do Fortaleza em gol da derrota para o CRB: 'Erro coletivo'

Depois de cinco partidas sem perder neste início de temporada, o Fortaleza foi derrotado pelo CRB em jogo da segunda rodada da Copa do Nordeste na noite deste domingo (11). No Estádio Rei Pelé, em Alagoas, Anselmo Ramon marcou o único gol do confronto. Juan Pablo Vojvoda, técnico do Leão do Pici, avaliou o desempenho do time cearense e destacou a falha coletiva que resultou na vitória do adversário.

"No primeiro tempo, foi uma partida tática. Acho que completamos o planejamento que tínhamos na cabeça e havíamos trabalhado, mas não tivemos finalizações por falta do último passe ou por falta de aproveitar melhor os espaços. O erro foi, faltando muito pouco para acabar o 1T, sofrer um gol. Um erro coletivo, uma perda de bola e uma transição muito rápida e vertical do adversário, que condicionou a partida", avaliou o treinador. "No segundo tempo, fizemos um grande esforço, tivemos algumas finalizações a mais. O Kervin deu um chute na trave nos primeiros minutos, mas não conseguimos finalizar mais vezes diante de um adversário que fechou bem suas linhas. As opções que tivemos no 1T, uma jogada do Lucero também, que eu acho que foi pênalti... São coisas que acontecem. Agora é olhar para frente e continuar trabalhando", completou Vojvoda. Com o resultado, o Tricolor do Pici caiu para a terceira posição do Grupo B do Nordestão. O Leão do Pici volta a campo na quarta-feira (14), quando encara o River-PI em jogo da terceira rodada do torneio regional. O duelo será às 19h (de Brasília), na Arena Castelão.A delegação tricolor retorna para a capital cearense ainda na noite deste domingo. Veja também