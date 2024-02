O que o Fortaleza já entregou em desempenho no Cearense antes do Clássico Rei? | FortalezaCast

A 1ª fase do Campeonato Cearense está se encaminhando para o fim. O Fortaleza, até aqui, segue invicto com 10 pontos somados e líder do Grupo A. O Tricolor vai encerrar esse primeiro momento da competição contra a equipe do Ceará, no primeiro Clássico Rei da temporada. O FortalezaCast desta semana analisa o desempenho do Leão nas quatro rodadas que já aconteceram no caminho tricolor rumo a um hexacampeonato inédito. Como o time chega para a rodada final? O futebol apresentado agradou? O que precisa melhorar? Dá o play e acompanhe o episódio com Marta Negreiros, Brenno Rebouças e João Bandeira Neto.

