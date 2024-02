CRB X Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Copa do Nordeste retornou neste fim de semana com mais duelos pela 2ª rodada da fase de grupos. O Fortaleza viajou para Alagoas, onde vai enfrentar a equipe do CRB neste domingo (11) de carnaval. As equipes entram em campo às 16h (horário de Brasília) no Estádio Rei Pelé.

O mandante CRB estreou no Nordestão fora de casa, contra o Itabaiana, venceu por 2x0 e somou seus primeiros três pontos dentro do Grupo A. Durante a semana, a equipe alagoana tentou alterar a data do confronto para o jogo não ser realizado no domingo de carnaval, mas sem sucesso. Mesmo assim, o time conta com o apoio da torcida nas arquibancadas.

O Leão também venceu na sua estreia, de virada contra o América-RN por 2x1, na Arena Castelão. Esse é o primeiro jogo do Fortaleza fora de casa dentro da competição e o primeiro fora do estado do Ceará na temporada.

Onde assistir o duelo

A Verdinha vai transmitir todas as emoções da partida com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

Como chega o CRB

A boa campanha no Campeonato Alagoano e a vitória na estreia da Copa do Nordeste deixam o astral em alta no CRB. O time é líder isolado no estadual, com 10 pontos conquistados e nenhuma derrota. Inclusive, a equipe chega invicta na temporada para enfrentar o Fortaleza. No meio da semana, o CRB empatou em 1x1 contra o CSE.

Para o duelo diante do Tricolor, o treinador regatino Daniel Paulista conta com a vantagem de ter a torcida a seu favor no Rei Pelé. O comandante também avalia o início da temporada do adversário de maneira positiva.

"Convocamos o nosso torcedor para que ele compareça, nos apoie para que a gente busque o resultado positivo. Vencer dentro de casa é importantíssimo na busca por essa classificação e enfrentando um adversário do peso do Fortaleza. Expectativa de fazer um grande jogo, e a gente vai fazer de tudo para que isso aconteça e saia com mais uma vitória jogando dentro de casa", destacou Daniel.

Como o treinador poupou todos os titulares na última partida contra o CSE, a expectativa é que ele escale força máxima no duelo deste domingo contra o Tricolor de Juan Pablo Vojvoda.

Como chega o Fortaleza

O Leão do Pici ainda está invicto na temporada, mas vem de duas partidas complicadas. No último jogo contra o Ferroviário, pelo estadual no meio da semana, saiu de campo com empate em 1x1 depois de Machuca marcar já no final da partida. Foi o primeiro empate do time de Vojvoda no ano de 2024.

A equipe tricolor enfrenta um calendário extenso no mês de fevereiro, e teve poucos dias de treinos no Pici antes da partida. Apesar da viagem, a comissão técnica realizou toda a preparação do jogo no Centro de Excelência Alcides Santos.

Muita chuva e muito trabalho com foco no confronto de amanhã! 💪🦁



PRA CIMA, LEÃO! 👊



📸 Leonardo Moreira/FEC#FortalezaEC pic.twitter.com/uJy4ZvINKd — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) February 10, 2024

A delegação voou até Maceió no último sábado (10) em voo fretado e irá retornar para a capital cearense logo após a partida, também em voo fretado.

Entre as ausências para o confronto estão Hércules, Escobar e Calebe, no Departamento Médico. Nessa lista, a baixa do camisa 10 é a mais sentida e Kervin Andrade é quem deve o substituir diante do CRB.

Prováveis escalações

CRB: Matheus Albino; Hereda, Fábio Alemão, Saimon e Willian Formiga; Falcão, Rômulo e Jorginho; Mike, Léo Pereira e Anselmo Ramon. Treinador: Daniel Paulista.

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Pacheco; Sasha, Pochettino, Kervin Andrade; Pikachu, Moisés e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Palpites

inter@

Ficha Técnica | CRB X Fortaleza

Data: 11/02/2024

Local: Estádio Rei Pelé

Horário: 16h (horário de Brasília)

Transmissão: Verdinha e tempo Real no Diário do Nordeste

Árbitro: Fabio Augusto Santos Sa Junior

Assistente 1: Rodrigo Guimaraes Pereira

Assistente 2: Wendel Augusto Lino de Jesus Melo