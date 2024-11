Vojvoda comemora vitória do Leão em Caxias: 'Pontos importantes na nossa briga pelo topo da tabela'

O Fortaleza venceu o Juventude por 3 a 0 neste sábado (2), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 32ª rodada da Série A. Com o resultado, o Tricolor de Aço chegou aos 60 pontos, e na 3ª colocação, se aproximou dos líderes Botafogo (64) e Palmeiras (61). Após a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda comemorou a vitória e os pontos importantes nesta luta pelo título.

“É muito claro que o campo é muito difícil. O Juventude é forte jogando em casa, como a maioria dos times. Sabíamos das dificuldades na partida, mas também sabíamos da nossa capacidade para fazer frente ao adversário e conquistamos um placar importante. Conseguimos três pontos importantes na nossa briga pelo topo da tabela”, disse ele.

Sobre a tática utilizada pelo Leão no jogo, Vojvoda explicou.“A estratégia foi encontrar a solidez defensiva e ter um funcionamento com a bola buscando aproveitar Moisés e Lucero na frente, com Marinho e Mancuso pelos lados conseguindo atrair os laterais deles, em um funcionamento que nos desse possibilidades de criar situações de gol.", explicou.

A partida também foi marcante para o Fortaleza pelo fato histórico. O clube cearense se tornou o 1º do Nordeste a chegar aos 60 pontos na Série A de Pontos Corridos.

Importância da torcida

Com a vitória, o Leão quebrou uma sequência de 3 jogos sem vencer na Série A, e chega embalado para enfrentar o Vasco, no dia 9, às 19 horas no Castelão.

Vojvoda falou da importância da torcida comparecer em grande número contra o Vasco:

“Jogamos novamente no Castelão e necessitamos da força da nossa torcida. Acho que a torcida vai responder. A torcida vive um momento importante junto ao time e nós necessitamos deles durante todo o jogo. A cada partida, nós reforçamos que é a mais importante. Como falamos que a próxima partida é sempre a mais importante, sei que o torcedor vai compreender essa situação e teremos o apoio", disse ele.