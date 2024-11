Juventude x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em busca de objetivos diferentes na reta final do Campeonato Brasileiro, Juventude e Fortaleza se enfrentam, no Alfredo Jaconi, neste sábado (2), às 18h30 (horário de Brasília). A partida é válida pela 32ª rodada da Série A.

Na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª colocação, o time de Caxias quer deixar para trás o Z-4 e usar da sua condição de mandante para garantir mais três pontos. Por outro lado, o Fortaleza sabe que precisa voltar a vencer para cravar de vez sua vaga direta na Copa Libertadores de 2025.

ONDE ASSISTIR AO JOGO

A partida vai passar no Premiere, pelo canal fechado. Já na rádio, a Verdinha transmite todas as emoções do confronto com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O JUVENTUDE

Sob comando do novo treinador Fábio Matias, o Juventude está pressionado para deixar a zona de rebaixamento. O novo comandante iniciou os trabalhos durante a semana e vai estrear diante do Fortaleza. Ele substitui Jair Ventura, que foi demitido após derrota por 4x2 contra o Flamengo.

Para enfrentar o Fortaleza, a equipe mandante conta com retornos importantes. Jean Carlos e Jadson estavam suspensos na última partida e voltam a ficar à disposição. Além deles, o volante Thiaguinho se recuperou de uma lesão muscular e treinou normalmente durante a semana. Por outro lado, Nenê está fora depois de ser expulso contra o Flamengo.

COMO CHEGA O FORTALEZA

Há três rodadas sem vencer, o Leão quer deixar para trás a sequência negativa. Depois de uma semana de preparação no Pici, a delegação chegou em Caxias no início da noite da última sexta-feira (1), em voo fretado.

Juan Pablo Vojvoda conta com retornos importantes para a 32ª rodada. Marinho, Tinga, Pacheco e Breno Lopes voltam de suspensão. Por outro lado, Lucas Sasha e Tomás Cardona seguem no departamento médico. Machuca e Pedro Augusto também não viajaram com os companheiros e são baixas para o duelo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Juventude: Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo, Jadson, Mandaca; Lucas Barbosa, Edson Carioca e Gilberto.Treinador: Fábio Matias.

Fortaleza: João Ricardo, Brítez, Kuscevic, Titi, Bruno Pacheco; Hércules, Rossetto, Martínez; Marinho, Moisés e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

FICHA TÉCNICA | JUVENTUDE X FORTALEZA

Data: 02/11/2024

Local: Alfredo Jaconi

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Transmissão: Premiere, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)

Assistente 1: Daniel Paulo Ziolli (SP)

Assistente 2: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)