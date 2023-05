Vojvoda cita estratégia do Fortaleza para anular Suárez no ataque do Grêmio: 'ocupar o meio-campo'

Fortaleza e Grêmio ficaram no empate sem gols na sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Juan Pablo Vojvoda avaliou o resultado e explicou como trabalhou a equipe para anular Luis Suárez no ataque, artilheiro do time gaúcho na temporada. As equipes se enfrentaram neste domingo (15), em Porto Alegre.

Artilheiro do Grêmio na temporada com 12 gols, Luisito apareceu pouco no duelo contra o Tricolor do Pici e ainda não marcou no torneio nacional. Homem de referência no ataque do time gaúcho, ele chutou apenas uma vez com perigo e foi parado por João Ricardo, em grande noite após retornar de lesão. Vojvoda explica como pensou o Fortaleza para dificultar o jogo ofensivo do adversário.

"Ao analisar o ataque do Grêmio, falei que teriam Bitello, Cristaldo, que são jogadores que são meias... Bitello com melhor dinâmica junto a Vina, detrás do Suárez. São jogadores muito bons tecnicamente, onde o jogo deles é mais de apoio, de tabelas. Então, mostramos imagens, trabalhamos o que podíamos trabalhar. E com as características desses jogadores, nós tratamos de ocupar o meio-campo, porque eles têm essa característica, e atenção na área. Suárez é um jogador conhecido pelo mundo inteiro por sua presença de área. E quando sai da área, seus apoios, suas tabelas... Ele clarifica tudo, e com um toque. Não somente temos que estar com atenção a Suárez, mas também ao que ele pode deixar aos seus parceiros", explicou Vojvoda.

Sobre o empate na Arena do Grêmio, Vojvoda detalha a visão de jogo que teve da partida. Para ele, o Leão foi superior no segundo tempo.

"Primeiro tempo, acho que o Grêmio nos pressionou mais. Eles têm muita gente no meio do campo, com dois jogadores de meio mais dois volantes centrais. E nós, cada vez que recuperávamos bolas, fazíamos um jogo muito curto. Jogamos bem com a bola em espaços muito reduzidos. Isso não é o nosso DNA. A partir do 2T, o time explorou melhor os espaços, teve mais força para chegar nas zonas de finalização. No 1T, sobre a parte defensiva, tivemos organizados. No 2T, como é lógico, tivemos opções de gol e o adversário também. Acho que no 2T nossa força ofensiva foi maior que no 1T", avaliou.

O Fortaleza encara o Palmeiras no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo será nesta quarta-feira (17), às (de Brasília). As equipes se enfrentam no Allianz Parque, em São Paulo. O argentino ressalta a qualidade do time paulista.

"Sabemos de sua organização, sabemos que faz dois anos que estão no primeiro nível, trabalhando com uma mesma comissão tecnica, praticamente os mesmos jogadores, com uma boa estrutura... Uma estrutura enquanto manter jogadores, comportamento, ideias. Isso porque o Palmeiras está lutando em cada competição que disputa. Mas temos três dias para o planejamento dessa grande partida. Sabendo que é uma eliminatória de 180 minutos", concluiu.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: