Grêmio x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A bola volta a rolar para o Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro neste domingo (14). O adverário da 6ª rodada da competição é o Grêmio. As equipes irão se enfrentar em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, às 16h (horário de Brasília).

O Leão do Pici vai até o sul em busca de manter a invencibilidade no Brasileirão. O time de Vojvoda é um dos três que ainda não sofreram derrotas na Série A. O Fortaleza tem nove pontos somados na tabela e quer voltar ao G4 da competição.

Para o Grêmio, a vitória em casa é fundamental depois da sequência de dois jogos sem vencer na competição. O time vem de um empate e de uma derrota nas duas últimas rodadas. Até aqui, a equipe comandada por Renato Gaúcho tem sete pontos.

Transmissão

A partida será exibida em sinal aberto pela TV Verdes Mares e também pelo canal fechado Premiere. Na rádio, a Verdinha faz o jogo com todos os detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

Momento | Dúvidas e Ausências

O Fortaleza entra em campo depois de empatar em 0x0 contra o São Paulo no Castelão. Agora, a equipe tem pela frente uma sequência de três jogos fora de casa. Logo após o último compromisso, o time já seguiu viagem rumo à Porto Alegre, na sexta-feira (12), e só retorna a capital cearense depois da partida contra o América-MG, no dia 20.

A expectativa é que Vojvoda coloque em campo boa parte dos seus titulares, já que o Fortaleza vem de dois empates seguidos. Na última partida, o treinador já pôde relacionar Lucero e João Ricardo, que tratavam lesões no Departamento Médico. No entanto, os dois não saíram do banco de reservas na ocasião.

A dúvida é em relação a Moisés. O atacante viajou junto com a delegação, mas deve ser preservado pensando na partida contra o Palmeiras, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, que acontece na próxima quarta-feira (17).

O goleiro Fernando Miguel, o zagueiro Marcelo Benevenuto e o atacante Pedro Rocha são desfalques certos.

Suárez volta

O Grêmio vem de goleada sofrida pelo Palmeiras no meio de semana e faz uma Série A decepcionante. Para o duelo com o Fortaleza, o técnico Renato Gaúcho terá os retornos de Pepê (volta de lesão) e Luis Suárez (poupado contra o Verdão).

Prováveis escalações

Grêmio: Gabriel Grando; Thomas Luciano, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo (Pepê), Bitello, Cristaldo e Vina; Suárez.

Fortaleza: Kozlinsk, Tinga, Ceballos, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Pochettino, Calebe; Romarinho e Galhardo. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Palpites

Ficha Técnica | Grêmio x Fortaleza

Local: Arena do Grêmio

Horário: 16h (horário de Brasília)

Data: 14/04/2023

Transmissão: TV Verdes Mares, Premiere, Verdinha e em tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Bruno Mota Correia

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA)

Assistente 2: Carlos Henrique Alves de Lima Filho

VAR: Thiago Duarte Peixoto