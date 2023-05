O FortalezaCast estreou nesta sexta-feira (12) em formato de videocast. O espaço é voltado para tratar exclusivamente sobre assuntos relacionados ao Tricolor do Pici. Com comando de Marta Negreiros e com Denise Santiago e André Almeida, o episódio de estreia traz uma análise da era Vojvoda no Leão e debate: quem foi maior, Ceni ou Vojvoda?

