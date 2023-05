Fortaleza é o 37º melhor clube do mundo segundo a IFFHS; veja lista

O Fortaleza é o 37º melhor clube do mundo segundo a IFFHS no ranking da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS). O time cearense está em uma lista dos 50 melhores clubes do mundo, em lista publicada na última sexta-feira referente ao mês de maio.

O Leão está à frente de clubes como Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Chelsea e Tottenham.



O Tricolor de Aço é o o 8º do país na lista, sendo o melhor nordestino. O líder do ranking é o Real Madrid, atual campeão da Champions League e do Mundial de Clubes. Do Brasil, o melhor é o Flamengo (2º), seguido por Palmeiras (7º), Athletico-PR (14), São Paulo (16), Fluminense (32), Corinthians (35), Fortaleza (37) e Atlético-MG (41).

O Leão vive grande momento na temporada, estando invicto há 12 jogos. O Tricolor disputa 3 competições: Série A, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana até o fim da temporada.



Os 50 melhores times do mundo segundo a IFFHS (12/05/2023)

01- Real Madrid

02- Flamengo

03- Manchester City

04- Benfica

05- Al Ahly

06- Napoli

07- Palmeiras

08- Inter de Milão

09- Porto

10- Manchester United

11- Bayern de Munique

12- Independiente Del Valle

13- PSV Eindhoven

14- Athletico-PR

14- Roma

16- São Paulo

17- Feyenoord

17- Union Saint-Gilloise

19- AZ Alkmaar

20- Fiorentina

21- Milan

22- Arsenal

23- Liverpool

24- Barcelona

24- Sporting

24- Internacional

27- PSG

28- Fenerbahce

29- Juventus

30- Wydad Casablanca

31- Olimpia

32- Fluminense

33- Nacional-URU

34- Boca Juniors

35- Corinthians

36- Mônaco

37- Fortaleza

37- RB Leipzig

39- Bayer Leverkusen

40- Estrela Vermelha

41- Atlético-MG

42- Union Berlin

42- Ajax

42- Sporting Braga

45- Real Sociedad

46- Freiburg

47- Zamalek

48- Borussia Dortmund

48- Milionarios

49- Chelsea

50- Tottenham