João Ricardo vibra com retorno após lesão e comemora ponto do Fortaleza contra o Grêmio; vídeo

O Fortaleza empatou com o Grêmio em jogo sem gols. Para esse duelo, o Tricolor do Pici teve o importante retorno de João Ricardo. O goleiro, que estava afastado para tratar lesão muscular na coxa esquerda, retornou após dois meses e fechou a meta tricolor na partida contra o time gaúcho.

As equipes se enfrentaram neste domingo (14), em jogo do Brasileirão, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Após a partida, o jogador celebrou o retorno. Ele foi responsável por duas grandes defesas na partida, nos chutes de Vina e Luís Suárez.

"Treinei pouco tempo e ter uma oportunidade assim num jogo fora de casa, contra uma equipe grande... Fico muito feiz pela minha atuação. Acho que eu tenho só a evoluir, cada dia mais. Pegando sequência, pegando ritmo de jogo, pegando tudo", avaliou.

O goleiro também avaliou a partida. Para ele, o ponto conquistadoa diante do time gaúcho é importante. João Ricardo também destacou a atuação do companheiro de posição adversário.



"É um ponto que tem que se comemorar. Foi um jogo com oportunidades boas para as duas equipes. Consegui ser feliz em algumas, em outras o Gabriel Grando (goleiro do Grêmio) conseguiu ser também. Então, vamos comemorar. Agora vem numa sequência muito difícil. Temos agora uma decisão na quarta. É descansar, é focar", disse.

Com o resultado, o Tricolor foi para 7º na tabela do Brasileiro. Agora, o Fortaleza volta as atenções para a Copa do Brasileiro. Na quarta-feira (17), a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda enfrenta o Palmeiras no primeiro jogo das oitavas de final. O duelo será no Allianz Parque, às 19h (de Brasília).

VEJA VÍDEO: