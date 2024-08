Vojvoda avalia Fortaleza na liderança da Série A: 'caminho da humildade, mas também com ambição'

Depois de bater o Corinthians, por 1 a 0, na Arena Castelão, o Fortaleza assumiu a liderança da Série A com 48 pontos, o técnico Juan Pablo Vojvoda destacou o trabalho que vem sendo feito e os frutos colhidos a cada rodada. O comandante argentino elogiou ainda a postura do elenco com os objetivos traçados e projetou os próximos duelos do Leão do Pici.

"Nós temos que continuar com esse caminho da humildade, mas também com ambição, que em boa medida, é boa. Então, é saber caminhar e, neste momento, é muito importante, mas falta muito ainda para conseguir objetivo. O próximo objetivo está na próxima partida. É manter os pés no chão, mas sabendo que temos um bom elenco, um time que tem trabalhado, sabe e compreende as estratégias montadas para cada jogo", pontua Vojvoda. Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza

O Fortaleza vive sequência de dez jogos sem derrota no Brasileirão. O último resultado negativo aconteceu no dia 3 de julho, no São Januário, diante do Vasco. De lá para cá, o tricolor emplacou nove vitórias e um empate neste recorte da competição.

"Estamos felizes, estamos desfrutando este momento também, mas sabendo que ainda falta muito, o objetivo era ganhar o jogo de hoje, nossa energia estava toda na partida. Acredito que seja bom, é um processo que está no seu quarto ano e temos conseguido ganhar um jogo importante. Não vamos conseguir nenhum título, nem nada, se não conseguirmos continuar nesta luta", avalia o comandante argentino.

Questionado sobre a "blindagem" do elenco pelo momento positivo, o treinador foi categórico ao colocar que cada ponto deve ser comemorado no Brasileirão e as alegrias que vem com isso.

"Temos que desfrutar, ganhamos o jogo, estamos na liderança, é desfrutar hoje e amanhã, não tem porque esconder as alegrias. É saber desfrutar como a vida, manter o equilíbrio, mas terça-feira é voltar a trabalhar e saber que ainda faltam muitos pontos a serem disputados. Não esconder a realidade que estamos [na liderança] e aceitá-la, estamos numa boa posição e queremos continuar aí. Ficar em cima tem coisas boas e tem responsabilidades a serem assumidas", ressalta Vojvoda.

Confronto direto pela liderança

No próximo sábado, o Leão do Pici encara o será o vice-líder da Série A, Botafogo, no estádio Nilton Santos. O confronto ganha contornos de decisão para os dois times que disputam a ponta da tabela de classificação.

"Tem partidas que são confrontos diretos e tem partidas que existe a necessidade de ganhar para continuar lutando pelos objetivos. Sabemos que estão [na parte de cima] Botafogo, Flamengo, Palmeiras, São Paulo está ganhando, e nós estamos ali também. Ainda têm muitos pontos por jogar, só que tem confrontos diretos, não vamos esconder, tanto para eles, como para nós, são diferentes jeitos para analisar. Já enfrentamos eles [Botafogo], empatamos em casa, agora vamos até o campo deles, vamos preparar a semana para fazer uma boa partida", pondera o treinador.

Depois da vitória na 24ª rodada, o elenco tricolor ganhou folga de um dia e tem reapresentação marcada para o período da tarde de terça-feira (27), no Pici. O técnico Vojvoda terá quatro dias de preparação para montar o Fortaleza que encara o Botafogo, no Rio de Janeiro, pela rodada 25.