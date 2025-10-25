Vitória x Corinthians pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

Vitória e Corinthians se enfrentam pela Série A neste sábado (25), em jogo pela 30ª rodada. O jogo será às 16h, no Barradão, em Salvador (BA).

O Leão da Barra é o 17º com 31 pontos e vem de vitória diante do Santos fora de casa.

Já o Timão, é o 11º com 36 pontos e vem de vitória diante do Atlético/MG por 1x0 em casa.

ONDE ASSISTIR

Premiere

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VITÓRIA

Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Baralhas, Ronald; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura

CORINTHIANS

Felipe Longo; Félix Torres (Charles), André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior

Arbitragem:

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Leone Carvalho Rocha (GO);

VAR: Braulio da Silva Machado (SC).