Vitória x Corinthians pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 30ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:06)
Jogada
Legenda: O Vitória recebe o Corinthians no Barradão
Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Vitória e Corinthians se enfrentam pela Série A neste sábado (25), em jogo pela 30ª rodada. O jogo será às 16h, no Barradão, em Salvador (BA).

O Leão da Barra é o 17º com 31 pontos e vem de vitória diante do Santos fora de casa.

Já o Timão, é o 11º com 36 pontos e vem de vitória diante do Atlético/MG por 1x0 em casa.

ONDE ASSISTIR

Premiere

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VITÓRIA

Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Baralhas, Ronald; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer.  Técnico: Jair Ventura

CORINTHIANS

Felipe Longo; Félix Torres (Charles), André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior

 

Arbitragem:

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);
Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Leone Carvalho Rocha (GO);
VAR: Braulio da Silva Machado (SC).

