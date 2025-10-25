Vitória x Corinthians pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações
As equipes se enfrentam em jogo pela 30ª rodada da Série A
Vitória e Corinthians se enfrentam pela Série A neste sábado (25), em jogo pela 30ª rodada. O jogo será às 16h, no Barradão, em Salvador (BA).
O Leão da Barra é o 17º com 31 pontos e vem de vitória diante do Santos fora de casa.
Já o Timão, é o 11º com 36 pontos e vem de vitória diante do Atlético/MG por 1x0 em casa.
ONDE ASSISTIR
Premiere
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
VITÓRIA
Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Baralhas, Ronald; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura
CORINTHIANS
Felipe Longo; Félix Torres (Charles), André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior
Arbitragem:
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);
Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Leone Carvalho Rocha (GO);
VAR: Braulio da Silva Machado (SC).