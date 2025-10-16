Vitória x Bahia pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites
Equipes se enfrentam pela 28ª rodada do torneio nacional
Vitória x Bahia se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste quinta-feira (16), pela 28ª rodada do torneio nacional. O jogo será às 21h30, no Estádio Manoel Barradas, em Salvador, Bahia. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida Vitória x Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, terá transmissão do SporTV e Premiere.
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Camutanga, Edu, Zé Marcos e Ramon; Baralhas, Ronald e Aitor; Erick e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura
Bahia: Ronaldo; Santi Arias, David Duarte, Gabriel Xavier e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Ademir, Sanabria e Tiago. Técnico: Rogério Ceni
VITÓRIA X BAHIA | FICHA TÉCNICA
-
Competição: Campeonato Brasileiro
-
Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador, Bahia
-
Data: 16/10/2025
-
Horário: 21h30