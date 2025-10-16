Diário do Nordeste
Vitória x Bahia pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites

Equipes se enfrentam pela 28ª rodada do torneio nacional

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 13:06)
Jogada
Legenda: Vitória e Bahia se enfrentam em jogo nesta quinta-feira (16), às 21h30, no Barradão pela 28ª rodada da Série A
Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Vitória Bahia se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste quinta-feira (16), pela 28ª rodada do torneio nacional. O jogo será às 21h30, no Estádio Manoel Barradas, em Salvador, Bahia. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações. 

ONDE ASSISTIR

A partida Vitória x Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, terá transmissão do SporTV e Premiere.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Camutanga, Edu, Zé Marcos e Ramon; Baralhas, Ronald e Aitor; Erick e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura

Bahia: Ronaldo; Santi Arias, David Duarte, Gabriel Xavier e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Ademir, Sanabria e Tiago. Técnico: Rogério Ceni

VITÓRIA X BAHIA | FICHA TÉCNICA

  • Competição: Campeonato Brasileiro

  • Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador, Bahia

  • Data: 16/10/2025

  • Horário: 21h30

