Vina e Dentinho, do Ceará, denunciam tentativas de golpes com nomes deles no WhatsApp

Um golpe que está cada vez mais difundido entre usuários do WhatsApp também têm incomodado Vina e Dentinho, jogadores do Ceará Sporting Club.

Os dois atletas utilizaram as redes sociais para denunciar golpistas que tentaram se passar por eles no WhataApp.

"Golpe, golpe, golpe. Chegou a vez de se passarem pelo Vinicius Goes!", relatou Vina no stories abaixo do Instagram. Confira:

Legenda: Tentativa de golpe em contato de Vina, do Ceará Foto: Reprodução

Da mesma, forma o jogador Dentinho, ex-Corinthians divulgou tentativa parecida de trapaça. "Tem um mau caráter querendo aparecer! Isso é golpe! Não mudei meu número, cuidado!", relatou.

Legenda: Tentativa de golpe em contato do jogador Dentinho Foto: Reprodução

Contatos copiados

Os golpistas conseguem, de alguma forma, acessar agenda de telefones das vítimas e mandam mensagens de texto, mesmo com outro número, tentando se passar pelo contato original.

Daí há pedidos de empréstimos, pix e outras vantagens financeiras às quais outras vítimas podem ser ludibriadas.