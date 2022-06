Idosos terão entrada gratuita como acompanhantes de sócios-torcedores do Ceará diante do Coritiba

Na semana em que completou 108 anos, o Ceará continua realizando ações para o seu torcedor. E para o duelo contra o Coritiba, no sábado pela Série A do Campeonato Brasileiro, às 19 horas no Castelão, idosos a partir de 60 anos terão entrada gratuita como acompanhantes de sócios-torcedores do clube.

Para garantir presença, elas precisam acessar o site http://vozaoid.com e realizar o cadastro. Após isso, já no estádio e acompanhado de um sócio, basta procurar um representante do Sócio Vozão, no portão do check-in e solicitar o ingresso.

Especialmente para a partida deste sábado (03/06) contra o Coritiba, as pessoas idosas a partir de 60 anos terão entrada gratuita como acompanhante de um #SócioVozão 🏁



*Condição válida para todos os setores disponíveis de acordo com o check-in realizado, exceto setor Premium. pic.twitter.com/Q8lhCUYYis — Ceará Sporting Club (@CearaSC) June 3, 2022

A entrada é válida para todos os setores disponíveis de acordo com o check-in realizado, exceto setor Premium.

Momento

Vindo de vitória no Clássico-Rei na última quarta-feira por 1 a 0 no Castelão, o Ceará recebe o Coritiba pela 9ª rodada da Série A. O Vozão é o 15º colocado com 9 pontos, e o Coxa é o

