Em grande momento, Ceará celebra 108 anos com fogos e festa para torcida na sede do clube

O dia 2 de junho foi especial para a torcida alvinegra, com o Ceará comemorando 108 anos de fundação. O dia foi marcado por eventos e festividades para a torcida alvinegra, desde as primeiras horas nesta quinta-feira.

Afinal, no dia anterior, o Vozão venceu o rival Fortaleza por 1 a 0 no Castelão pela Série A do Campeonato Brasileiro, com camisas alvinegras tomando conta dos bairros de Fortaleza desde cedo.

Sobre os festejos, o clube realizou uma missa às 18 horas, no Ginásio Vozão. Em seguida, às 19h14, horário alusivo ao ano de fundação do clube, teve um show pirotécnico.

Para encerrar o dia de comemoração, o clube fez uma festa para o torcedor no lounge da Loja Vozão Sede.

Veja a torcida cantando parabéns para o clube:

E teve meus parabéns! 🥳🎂 pic.twitter.com/uOEb4mVROt — Ceará Sporting Club (@CearaSC) June 3, 2022

Inauguração

Ainda nas comemorações de aniversário, o clube inaugurou as novas instalações do CESP - Centro de Saúde e Performance Dr. Gothardo Figueiredo, em Porangabuçu.

Presente pra torcida



Em uma ação voltada para o aniversário do clube, o clube presenteará 108 sócios no concurso “Minha história de amor pelo Vozão”, que vai até o dia 23 de junho. Os sócios torcedores do Ceará que quiserem participar, deverão enviar uma foto que representa o amor pelo Ceará para o e-mail contato@sociovozao.com.

Para participar, o sócio deverá estar adimplente e identificar no corpo do e-mail o nome completo e CPF para validar a participação. Serão escolhidos 108 sócios para ganhar a nova Nação Alvinegra 2022.

Lembranças

Com grande campanha na Copa Sul-Americana e único clube brasileiro com 100% de aproveitamento na 1ª Fase, com 6 vitórias, o Vovô foi lembrado pela Conmebol e pelo The Strongest, adversário do clube nas Oitavas de Final da competição.

🥳🎂 Hoje é festa para o Vozão! Feliz aniversário, @CearaSC, pelos 1️⃣0️⃣8️⃣ anos de fundação.



⚽🏆 Melhor campanha da Fase de Grupos da CONMEBOL #Sudamericana, o time brasileiro pegará o #TheStrongest nas oitavas de final, nos dias 29/6 e 6/7.#GrandeConquista pic.twitter.com/q1wpTu8e5G — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) June 2, 2022

¡Feliz 1️⃣0️⃣8️⃣ Aniversario @CearaSC !



El Club The Strongest felicita a Ceará Sporting Club en su aniversario 108 de fundación.



Nos vemos pronto 🇧🇴🫱🏻‍🫲🏼🇧🇷 pic.twitter.com/TqwxTvueR4 — Club The Strongest (@ClubStrongest) June 2, 2022

