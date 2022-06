Lima não treina e deve ser desfalque no Ceará diante do Coritiba neste sábado pela Série A

O meia Lima, um dos destaques do Ceará na temporada, deve ser mais uma baixa para o duelo contra o Coritiba, no Castelão, às 19 horas, pela Série A do Brasileiro. O meia não treinou na tarde desta sexta-feira (3), em Porangabuçu e deve desfalcar o Vozão. Ele sentiu dores na posterior da coxa.

Lima é titular absoluto no Ceará em 2022, com 24 jogos na temporada, 3 gols marcados e duas assistências. Se Lima não puder atuar, Erick deve ser titular.

Outros desfalques

Além de Lima, o técnico Dorival Júnior não terá Richardson, que recebeu o 3° cartão amarelo na vitória do Ceará contra o Fortaleza e cumpre suspensão. Sem ele, Rodrigo Lindoso deve retornar.

Luiz Otávio também deve ser desfalque, já que foi substituído no Clássico-Rei aos 21 minutos do 1° tempo com dores na coxa. Gabriel Lacerda, que deve ser o titular ao lado de Messias contra o Coritiba.

Retornos

Em contrapartida, três retornam ao Vovô diante do Coxa: Bruno Pacheco, Geovane e Mendoza, que cumpriram suspensão no Clássico-Rei.