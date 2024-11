Vina comemora goleada do Ceará com brilho de Saulo Mineiro: ‘objetivo está próximo’

O meia-atacante Vina, com passagem marcante pelo Ceará e atualmente no Al Jubail, da Arábia Saudita, comemorou a goleada do Vovô sobre o Botafogo-SP através de uma publicação nas redes sociais na noite da última terça-feira (12).

“Parabéns meu irmão @saulomineiro pelos 3 gols e @erickpulga pelo gol. Parabéns @richardsonfs e todos os outros jogadores @cearasc! Vamo que vamo! A torcida eh grande! Pé no chão que o objetivo está próximo! Deus abençoe”, disse.

Legenda: Vina comemora goleada do Ceará com brilho de Saulo Mineiro Foto: Reprodução/Redes sociais

A postagem foi feita no fim da partida, às 5h25 no horário local da Arábia Saudita, por conta do fuso horário. Vina complementou dizendo: “Good night, see you tomorrow”, que em português significa “Boa noite, até amanhã”.

O Ceará goleou o Botafogo-SP por 4 a 1, com brilho de Saulo Mineiro, que marcou três gols. O resultado fez o Vovô entrar no G-4 da Série B, somando 60 pontos.