Villarreal x Real Madrid: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Real Madrid tem a chance de assumir de volta a liderança do Campeonato Espanhol. Para isso, o time merengue vai ter que vencer o Villarreal neste sábado (07) às 12h15 (horário de Brasília) no Estádio de la Cerámica, a casa do rival. A partida é válida pela 16ª rodada da La Liga.

Além de pontuar no seu duelo, o time de Ancelotti tem que secar o Barcelona que entra em campo no domingo (8) em clássico contra o Atlético de Madrid. Já o Villarreal quer vencer para entrar na zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Onde assistir ao jogo

A partida terá transmissão exclusiva do serviço de streaming Star+.

Palpites

inter@

Prováveis escalações

Villarreal: Reina; Femenia, Foyth, Pau Torres e Moreno; Capoue e Parejo; Chukwueze, Baena e Pino; Danjuma. Técnico: Quique Setién.

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Militão, Alaba e Mendy; Modric, Tchouameni e Kroos; Valverde, Benzema e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Ficha Técnica | Villarreal x Real Madrid

Data e horário: 7/1/2023, às 12h15 (de Brasília)

Local: Estádio de la Cerámica, em Villarreal (ESP)

Onde assistir: Star+