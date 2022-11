Presidente do Flamengo minimiza ataques da esposa ao Nordeste e completa: 'o problema não é meu'

Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim se manifestou nesta quarta-feira (2) sobre as falas preconceituosas de Angela Machado. Ela, que é esposa do dirigente e também diretora de Responsabilidade Social do clube, atacou nordestimos após o resultado das eleições para presidente do Brasil.

Em entrevista ao Canal do Benja, Landim disse que a mulher é natural de Sergipe e tem o direito de se manifestar. Ele explicou que ela repostou uma mensagem recebida na rede social.

"É óbvio que isso deixa ela muito chateada por algo que ela tenha feito. Isso foi quase um desabafo, por ver a terra que ela tanto ama, ela achar que não vai ter nos próximos anos o destino que ela gostaria que tivesse. Ela tem o direito de se posicionar", disse Landim.

Ângela fez postagens para criticar nordestinos após o resultado da eleição presidencial em que Luís Inácio Lula da Silva foi eleito. A região é berço político do presidente eleito e onde ele teve maioria de votos. A diretora do Flamengo escreveu:

"Ganhamos onde se produz, perdemos onde se passa férias, bora trabalhar pq se o gado morrer o carrapato passa fome", publicou Angela.

Apesar da grande repercussão nas redes sociais, o presidente do Flamengo ressaltou que o problema é da esposa e o clube não deve se manifestar sobre o tema.

"Eu não estou acompanhando as redes sociais, porque eu nem sei o que é isso. Eu preciso ter tranquilidade para administrar o Flamengo, que me dá muito trabalho. O problema não é meu, é da minha mulher. Ela tem o direito de se posicionar e falar o que quiser. O problema é a vontade dela. Ela é uma pessoa física e tem o direito de se posicionar. É uma decisão íntima dela. Cada um tem o direito de agir e pensar como quiser", dise Landim.

"Isso não foi uma ação do Flamengo. Foi uma pessoa. Está mais do que entendido. Vamos mudar de prosa. Eu já entendi o recado. Vamos mudar de assunto porque o recado está dado. A não ser que você queira que eu pare a entrevista para cuidar do assunto", concluiu o presidente.

Ângela fechou o perfil na rede social, mas ela chegou a mostrar apoio para Jair Bolsonaro inclusive após a conquista da Libertadores, em Guayaquil. Ao lado de Rodinei, ela fez o sinal 22, número do presidente na eleição, e legendou a foto com: "Vencemos uma. Falta a outra."

VEJA ENTREVISTA:

