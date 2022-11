Diretora do Flamengo, esposa do presidente do clube, ataca nordestinos: "carrapato passa fome"

Em postagem que faz referência ao resultado das eleições presidenciais no Brasil, em que Lula foi eleito para um terceiro mandato, a diretora de responsabilidade social do Flamengo, Angela Machado, fez duros ataques aos nordestinos em postagem no Instagram.

Ela, que também é esposa do presidente do clube, Rodolfo Landim, postou a seguinte frase em referência aos nordestinos, colocando a região como local destinado apenas a férias, no dia 31 de outubro:

"Ganhamos onde se produz, perdemos onde se passa férias, bora trabalhar, pq (sic) se o gado morrer o carrapato passa fome", publicou no Instagram.

Críticas na internet

Rapidamente o post foi replicado e duramente criticado nas redes sociais. Alguns flamenguistas pedem a saída de Angela do quadro de diretores do clube.

Até a publicação desta nota, o Flamengo, nem o presidente do clube, nem Angela, se manifestaram sobre a postagem.

Flamengo no Nordeste

A instituição Flamengo é uma das mais adoradas no Nordeste brasileiro. Segundo pesquisa Ipec/Globo, divulgada em julho, o time carioca é declarado como equipe de coração de cerca de 23% da população nordestina.

Sempre que joga nas capitais dos estados nordestinos, o Flamengo leva muitos torcedores ao estádio, sendo uma das equipes mais admiradas na região.