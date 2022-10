Título do Flamengo amplia chance de Fortaleza conquistar vaga na Libertadores; veja probabilidades

O título da Libertadores conquistado pelo Flamengo no sábado (29) ampliou as chances do Fortaleza de disputar a principal competição da América do Sul pelo 2° ano consecutivo. Ocupando a 9ª colocação, com 48 pontos, a equipe de Juan Pablo Vojvoda tem 50,5% de probabilidade de estar entre os classificados para a edição 2023 do torneio continental, conforme o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Com a presença garantida do Rubro-Negro carioca entre os seis mais bem colocados e as conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores, a Série A do Campeonato Brasileiro 2022 credenciará oito equipes à disputa, sendo seis para a fase de grupo e dois para a etapa preliminar.

A projeção da UFMG garante que o clube que conquistar 60 pontos disputará a Libertadores em 2023. No entanto, conquistando até 55, as chances são de 78,6%. Ao todo, sete equipes seguem disputando vaga no torneio — Santos, América-MG, Botafogo, Fortaleza, São Paulo, Athletico-PR e Atlético-MG tem acima de 2% de probabilidade.

Para alcançar o feito de disputar novamente a Libertadores, o Fortaleza precisará manter a sequência positiva na Série A. O Tricolor do Pici soma oito jogos de invencibilidade, com cinco vitórias e três empates. Na reta final, enfrentará Palmeiras (F), Atlético-GO (C), RB Bragantino (C) e Santos (F).

