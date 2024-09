Venezuela x Uruguai: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Venezuela e Uruguai entram em campo nesta terça-feira (10) às 19 horas, de Brasília, pela oitava rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. A bola rola no gramado do Monumental de Maturín, na Venezuela.

Os venezuelanos ocupam a quinta posição na tabela, já os uruguaios estão em segundo lugar. As equipes já se enfrentaram em 33 oportunidades e contabilizam 19 vitórias do Uruguai, 9 empates e 5 vitórias da Venezuela, que não vence o time uruguaio há oito anos.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do SporTV e Globoplay.

PALPITE

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação da Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Yordan Osorio e Miguel Navarro; Yangel Herrera e José Martínez; Yeferson Soteldo, Cristian Cásseres e Eduard Bello; Salomón Rondón. Técnico: Fernando Batista.

Provável escalação do Uruguai: Sergio Rochet; Nahitan Nández, Sebastián Cáceres, Santiago Bueno e Marcelo Saracchi; Fede Valverde, Manuel Ugarte e Brian Rodríguez; Facundo Pellistri, Maxi Araújo e Cristian Olivera. Técnico: Marcelo Bielsa.

FICHA TÉCNICA | VENEZUELA X URUGUAI

Competição: 8ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Data: 10 de setembro, terça-feira.

Local: Monumental de Maturín, na Venezuela.

Horário: 19 horas (de Brasília).