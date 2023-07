Veja times cearenses classificados e quem ainda pode avançar na Série D

Faltam apenas duas rodadas para o fim da Primeira Fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Dos cinco representantes cearenses, pelo menos dois já se classificaram para a próxima etapa da competição. Líder da competição com folga, o Ferroviário foi o primeiro a se garantir no mata-mata da competição. O Atlético-CE garantiu a vaga após vencer e chegar aos 19 pontos. Pacajus e Caucaia também estão na disputa. O Iguatu é o único cearense já eliminado da Série D. Confira agenda de jogos.

CLASSIFICADOS

O Tubarão da Barra colocou os pés na Segunda Fase com quatro rodadas de antecedência. A equipe comandada por Paulinho Kobayashi é uma das três invictas na competição nacional, ao lado de Ceilândia e Retrô. Ao todo, o grupo lidera o Grupo 2.

Com 30 pontos, o Ferroviário é também o líder geral da competição. Em 12 jogos, a equipe acumula nove vitórias e três empates. O time tem o terceiro melhor ataque da competição e a segunda melhor defesa. Ao todo, o time marcou 22 gols e sofreu apenas cinco.

Vice-líder do Grupo 3, o Pacajus segue na briga pela ponta contra o Sousa, líder com apenas um ponto a mais (22). A dupla vai fazer o confronto da penúltima rodada da primeira fase. Depois, a equipe encara o Campinense, que já não tem chance de avançar no torneio.

Legenda: Atlético é vice-líder do Grupo 2 e busca segurar vaga na próxima fase. Foto: Gabriel Silva/Click Photo/Atlético-CE

PODEM CHEGAR LÁ

O Atlético-CE faz dobradinha com o Ferrão e está em segundo do mesmo grupo. Com 19 pontos, o time avança para próxima fase mesmo se perder suas últimas partidas. Pela frente, terá o Paranahyba, que tem 15 pontos (4º), e o Maranhão (3º), com 18, um a menos que a Águia da Precabura.

No mesmo grupo, o Caucaia está em 7º, com 10 pontos, e ainda segue na briga para beliscar a última vaga, mas precisa de derrotas do Parnahyba, do Maranhão e do Tocantinópolis nos jogos restantes.

SEM CHANCE

O Iguatu cumpre tabela nas últimas partidas da Primeira Fase. O Azulão não tem mais como avançar ao mata-mata. Até a 12ª rodada, a equipe tem apenas 13 pontos, com quatro vitórias, um empate e sete derrotas.