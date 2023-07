Brasileirão Séries C e D: veja tabelas detalhadas dos times cearenses nas próximas rodadas

A Diretoria de Competições da CBF divulgou as tabelas detalhadas das próximas rodadas das Séries C e D do Campeonato Brasileiro. O Floresta é o único representante cearense na terceirona do torneio. Outros cinco representam o estado na última divisão do nacional. A informação foi publicada neste sábado (8).

O Lobo da Vila é o primeiro da zona de rebaixamento. A equipe está em 17º, com 12 pontos na tabela. A equipe conheceu local e hora dos próximos cinco duelos decisivos na luta para escapar do rebaixamento.

Na quarta divisão, Ferroviário, Caucaia, Atlético-CE, Iguatu e Pacajus são os clubes representantes do Ceará. Para esses, a CBF divulgou detalhes apenas da próxima rodada, a 14ª, que começa no dia 22 de julho. O Tubarão da Barra é o líder da competição com 30 pontos.



SÉRIE C

TABELA DETALHADA - 14ª A 18ª RODADAS

14ª rodada - 24/07 (segunda-feira)

20h - Floresta x Figueirense - PV

15ª rodada - 31/07 (segunda-feira)

20h - Aparecidense-GO x Floresta - Aníbal B. Toledo

16ª rodada - 07/08 (segunda-feira)

20h - Confiança x Floresta - Lourival Batista

17ª rodada - 14/08 (segunda-feira

20hFloresta x Ypiranga-RS - PV

18ª rodada - 20/08 (domingo)

16h - Manaus x Floresta - Arena da Amazônia

SÉRIE D

TABELA DETALHADA DA 14ª RODADA

22/07 (sábado)

15h - Fluminense - PI x Ferroviário - Teixeira dos Santos

15h - Cordino x Caucaia - Leandrão

15h - Atlético-CE x Maranhão - Domingão

23/07 (domingo)

18h - Iguatu x Santa Cruz - Morenão

18h - Campinense x Pacajus - Amigão