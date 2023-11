Veja quem são os nomes responsáveis pela montagem do elenco do Ceará para 2024

Os departamentos de análise de mercado e de desempenho serão o "coração" do Ceará na temporada 2024. Foi o que afirmou o novo diretor de futebol do clube, Haroldo Martins, em entrevista coletiva concedida na tarde da última quarta-feira (29), em Carlos Alencar Pinto.

"Os processos internos serão técnicos a partir de agora. Não iremos abrir mão do aval técnico para qualquer contratação", disse o dirigente. "Qualquer contratação é uma aposta. Sempre vai ter um quê de incerteza, mas com o processo vamos buscar minimizar os erros", completou Lucas Drubscky, executivo de futebol.

Legenda: Haroldo Martins sendo apresentado como diretor de futebol do Ceará Foto: Lucas Catrib/SVM

O Ceará terá dez principais nomes responsáveis pela montagem do elenco para 2024, divididos em sete funções: diretor, executivo e coordenador de futebol, coordenador de análise de mercado, analista de mercado e scout, analista de desempenho e técnico.

OS RESPONSÁVEIS PELA MONTAGEM DO ELENCO DO CEARÁ*

Haroldo Martins (diretor de futebol)

(diretor de futebol) Lucas Drubscky (executivo de futebol)

(executivo de futebol) João Paulo Sanches (coordenador de futebol)

(coordenador de futebol) Vagner Mancini (técnico)

(técnico) Isaque Silva (coordenador do setor de análise de mercado e scout)

(coordenador do setor de análise de mercado e scout) Diego Ângelo (analista de mercado e scout)

(analista de mercado e scout) Valter Filho (analista de mercado e scout)

(analista de mercado e scout) Cláudio de Andrade (analista de desempenho)

(analista de desempenho) Alcino Rodrigues (analista de desempenho)

(analista de desempenho) André Maranhão (analista de desempenho)

*A ordem dos nomes não representa necessariamente uma hierarquia entre eles.

O presidente do clube, João Paulo Silva, também adiantou duas informações importantes sobre a montagem do elenco do Ceará para 2024: a folha salarial do elenco irá girar em torno de R$ 2,5 milhões; o clube tenta a renovação com o zagueiro Luiz Otávio.

Legenda: Luiz Otávio comemorando gol com a camisa do Ceará Foto: Thiago Gadelha/SVM

O Ceará faz sua estreia na temporada 2024 no dia 21 de janeiro, no Estádio Presidente Vargas, contra o Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Cearense 2024. Além dessa competição, o time disputará Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B.

