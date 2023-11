Contratações do Ceará irão passar por aval técnico, garante novo diretor de futebol

Apresentado oficialmente nesta quarta-feira (29), o novo diretor de futebol do Ceará, Haroldo Martins, afirmou que a reformulação do elenco alvinegro para 2024 a quaisquer contratações com ele à frente do departamento de futebol passará por um aval técnico.

Essa avaliação será feita pelo departamento de análise e mercado do clube junto com o coordenador técnico, João Paulo Sanches, mas a comissão técnica também vai participar, pois está hierarquicamente abaixo do coordenador. “Depura-se aquela informação; se vier com aval técnico, avalia-se novamente e vai para o aval financeiro”, explicou Haroldo.

O diretor de futebol garantiu que haverá respeito da diretoria executiva a esta metodologia, pois foi uma condição acertada para que ele assumisse o cargo. Ele afirma que sem interferência externa envolvida, a margem de erro será baixa.

“O departamento de mercado e de análise de desempenho vai ser o coração do clube. Os processos internos aqui são técnicos a partir de agora. Não vem mais em reformulação de elenco, contratação ou reposição (jogador) porque alguém gosta, porque quero, porque acho que vai ajudar. Qualquer jogador aqui, seja por oferta de agente, pedido da comissão técnica, iniciativa de alguém do clube, passa por processo técnico e não se abre mão de aval técnico a partir de agora", garantiu Haroldo.

O dirigente deixou claro que acredita em uma mudança de resultados em campo com os novos processos. "Só assim a gente vai fazer o futebol do Ceará parar de patinar, porque todos os setores cresceram nesses últimos anos e o futebol segue patinando"

Experiência anterior

O novo diretor de futebol do Ceará já havia assumido o mesmo cargo em 2016, ano em que o Vovô não chegou às semifinais do Campeonato Cearense. Ele deixou o cargo em abril daquele ano. No retorno à função, justificou os resultados do trabalho anterior.

"Me inseri em uma estrutura que não tive autonomia alguma, não tive responsabilidade direta no resultado, muito embora tenha responsabilidade por ter estado no cargo, embora, infelizmente, apenas por configuração. Me desentendi com o presidente do clube profundamente e o resultado disso foi que me afastei durante muitos anos", disse.

Haroldo afirmou que interferiu apenas na vinda de Richardson naquele ano e se apoiou no presidente João Paulo, com quem trabalhou em 2016, para validar o retorno. “O presidente atual era o (diretor) financeiro da época, acompanhou de perto aquela realidade, e se ele estivesse me trazendo para o mesmo cargo com um resultado daquele, ele era doido. E ele não é", brincou.

O dirigente enfatizou ainda que não retorna à diretoria de futebol para contratar atletas, mas para garantir que o departamento vai funcionar dentro de uma metodologia estabelecida.

“Garanto a vocês, a minha vida profissional de formação e de atuação é de gestão. Eu vivo disso e entrego isso aos meus clientes. Modéstia parte entrego isso aos meus clientes. Não estou aqui para contratar jogador, não é meu papel, meu papel é fazer o departamento funcionar", afirmou.