Ceará promete repetir folha salarial de 2023 para 2024; veja valores

O novo departamento de futebol do Ceará, que foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira (29), terá o mesmo patamar de folha salarial para montar o elenco de 2024. O valor destinado somente a pagamento de atletas do time profissional ficará entre 2,5 e 2,7 milhões de reais.

A confirmação foi feita pelo presidente do clube, João Paulo Silva, em entrevista coletiva. O novo diretor de futebol do Vovô, Haroldo Martins, completou, afirmando que o Ceará tem um financeiro equilibrado e isso dá uma capacidade forte ao clube para a disputa da Série B do Brasileiro.

Com a queda da Série A, no fim de 2022, o Alvinegro perdeu somente com receitas de direitos de transmissão algo em torno de R$ 50 milhões. Além disso, houve queda na arrecadação em bilheteria, programa de sócio-torcedor e patrocínios. A compensação de parte dessa perda veio com venda de atletas, onde o clube levantou quase R$ 25 milhões.

O presidente garantiu que o Ceará conseguiu manter os salários em dias e para 2024 “vai fazer um trabalho de trazer atletas que tenham perfil do Ceará, mas dentro da questão orçamentária”.

Haroldo alertou para a modificação no formato das janelas de transferências do Brasil. Elas estarão abertas de 11 de janeiro a 7 de março e de 10 de julho a 2 de setembro. Isso significa que a primeira se fechará antes do fim do Campeonato Cearense, programado para terminar em 7 de abril. A outra oportunidade de contratar vai ocorrer quase na metade da Série B.

“O clube vai ter que ter recursos agora, essa janela precisa ter uma margem de erro baixa, porque (as contratações da primeira janela) vão praticamente o ano todo”, destacou o diretor de futebol.