Veja quem são os 20 pilotos da Fórmula 1 em 2024

A temporada de 2023 da Fórmula 1 acabou dentro das pistas, mas fora delas o ano ainda é agitado por conta dos contratos dos pilotos e as suas respectivas equipes. Um fato curioso é que todos os atuais 20 pilotos continuam para 2024. O campeonato começa no dia 2 de março, no GP de Bahrein, que marca a primeira vez que a categoria não vai contar com a estreia de um piloto sequer, em 74 anos.

Confira as equipes e seus respectivos pilotos

