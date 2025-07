Veja quanto Santiago Solari pode custar ao Fortaleza; clube negocia com o Racing-ARG

Santiago Solari pode custar ao Fortaleza U$5.5 milhões (cerca de R$ 27 milhões de reais) aos cofres do Fortaleza. Essa é a pedida é do Racing/ARG, equipe argentina em que o jogador de 28 anos atua. O valor é para a compra de 80% dos direitos econômicos do atleta, conforme apurou o Diário do Nordeste. O clube cearense ainda tenta a negociação.

O atleta é titular no elenco e peça de confiança do treinador Gustavo Costas, com contrato até o final de 2027. Apesar do bom momento, deixa o espaço aberto para a negociação apenas de venda do atleta.

O clube argentino adquiriu o atleta no início de 2024, pagando 3 milhões de dólares ao Defensa y Justicia por 80% dos direitos econômicos. Em 2025, foram 20 jogos, com quatro gols e duas assistências.

O Fortaleza volta a campo no dia 9 de julho, quando enfrenta o Bahia em jogo das quartas de final da Copa do Nordeste. As equipes se enfrentam às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova.