Veja desfalques do Fortaleza para duelo contra o Horizonte

O Fortaleza tem dois desfalques para o duelo contra o Horizonte, pelo Campeonato Cearense. O clube divulgou novo boletim médico neste sábado (25). Será o primeiro jogo do time comandado por Juan Pablo Vojvoda nesta edição do torneio.

O volante Matheus Rossetto está fora da partida, pois apresentou um desconforto muscular na panturrilha direita. Já o zagueiro Kuscevic tem uma entorse no tornozelo direito.

O Tricolor do Pici encara o Horizonte em jogo da segunda fase do estadual. O confronto será às 16h30 (de Brasília), no Estádio Domingão. Acompanhe em tempo real aqui.