Veja a história do dia em que o Ceará venceu o Santos de Pelé em confronto no PV

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, faleceu nesta quinta-feira (29) aos 82 anos, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Durante a carreira, o maior jogador da história do futebol enfrentou o Ceará, tendo o time alvinegro como "carrasco" em sua partida de número mil com a camisa santista.

Há 40 anos, em 3 de dezembro de 1972, Ceará e Santos se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro. No Estádio Presidente Vargas, Pelé abriu o marcador aos 11 minutos do 1° tempo, mas viu o Alvinegro de Porangabuçu virar o confronto com gols de Samuel e Da Costa, no 2° tempo. Quase 40 mil torcedores estiveram presentes.

Legenda: Pelé disputou a partida mil pelo Santos contra o Ceará Foto: Acervo Biblioteca Pública Estadual do Ceará/Jornal Tribuna do Ceará

Após o confronto, a torcida invadiu o campo para se aproximar do Rei Pelé. O astro santista cobrou das autoridades, no entanto, um estádio melhor para comportar confrontos no estádio. Em 1973, onze meses após o histórico duelo, o Castelão foi inaugurado pelo Governo do Estado.

Ceará 2 x 1 Santos | Ficha Técnica

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 3/12/1972

Público: 35.752 pagantes (2.321 não-pagantes)

Gols: Pelé (Santos) | Samuel e Da Costa (Ceará)

Escalação do Ceará: Hélio Show; Paulo Tavares, Odélio, Mauro Calixto e Dimas Filgueiras; Edmar e Joãozinho; Nado, Jorge Costa, Samuel e Da Costa. Técnico: Ivonísio Mosca.

Escalação do Santos: Joel Mendes; Turcão, Paulo, Altivo e Murias (Vicente); Léo e Pitico; Roberto Carlos, Afonsinho (Edu), Pelé e Ferreira. Técnico: Pepe.