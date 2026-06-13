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Primeiro pênalti da Copa do Mundo é convertido pela Suíça contra o Catar

Breel Embolo foi para a cobrança e marcou o primeiro gol da Suíça no Mundial

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
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Legenda: Breel Embolo, da Suíça, cobrando pênalti contra o Catar na Copa do Mundo 2026
Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Aconteceu o primeiro pênalti da Copa do Mundo 2026. O lance aconteceu na partida entre Catar e Suíça, na tarde deste sábado (13), pela primeira rodada do Grupo B.

Aos 13 minutos do primeiro tempo, Freuler, da Suíça, foi derrubado pelo goleiro do Catar, Abunada. O juíz marcou pênalti, que foi confirmado após revisão do VAR.

Três minutos depois, após revisão do árbitro de vídeo e atendimento médico ao goleiro, Breel Embolo foi para a cobrança e marcou o gol para a Suíça.

A partida está sendo disputada no Levi's Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos. O outro jogo do grupo terminou com empate entre Canadá e Bósnia.

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