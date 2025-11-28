Vasco x Internacional na Série A do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Vasco e Internacional se enfrentam nesta sexta-feira (28) na Série A do Brasileirão, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 19h30 (horário de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

O Vasco ocupa atualmente a 13ª colocação, somando 42 pontos em 35 partidas. Já o Internacional está na 15ª colocação, com 41 pontos em 35 jogos disputados.

ONDE ASSISTIR

Amazon Prime Video

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton, Hugo Moura, Barros, Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Vitão e Bernabei; Luis Otávio, Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho e Carbonero.

VASCO X INTERNACIONAL | FICHA TÉCNICA