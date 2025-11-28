Diário do Nordeste
Vasco x Internacional na Série A do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Vasco e Internacional se enfrentam nesta sexta-feira (28) na Série A do Brasileirão
Foto: Dikran Sahagian/Vasco

Vasco e Internacional se enfrentam nesta sexta-feira (28) na Série A do Brasileirão, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 19h30 (horário de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

O Vasco ocupa atualmente a 13ª colocação, somando 42 pontos em 35 partidas. Já o Internacional está na 15ª colocação, com 41 pontos em 35 jogos disputados.

ONDE ASSISTIR

  • Amazon Prime Video

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton, Hugo Moura, Barros, Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Vitão e Bernabei; Luis Otávio, Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho e Carbonero.

VASCO X INTERNACIONAL | FICHA TÉCNICA

  • Competição: 36ª rodada da Série A do Brasileirão 2025
  • Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Data: 28/11/2025 (sexta-feira)
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
