Vasco x Internacional na Série A do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações
Veja as informações sobre o confronto pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
Vasco e Internacional se enfrentam nesta sexta-feira (28) na Série A do Brasileirão, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 19h30 (horário de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
O Vasco ocupa atualmente a 13ª colocação, somando 42 pontos em 35 partidas. Já o Internacional está na 15ª colocação, com 41 pontos em 35 jogos disputados.
ONDE ASSISTIR
- Amazon Prime Video
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton, Hugo Moura, Barros, Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.
Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Vitão e Bernabei; Luis Otávio, Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho e Carbonero.
VASCO X INTERNACIONAL | FICHA TÉCNICA
- Competição: 36ª rodada da Série A do Brasileirão 2025
- Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
- Data: 28/11/2025 (sexta-feira)
- Horário: 19h30 (de Brasília)
