Vasco x Fluminense pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações
As equipes se enfrentam em jogo pela 29ª rodada da Série A
Vasco e Fluminense se enfrentam pela Série A nesta segunda-feira (20), em jogo pela 29ª rodada. O jogo será às 19h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).
O Cruzmaltino é o 9º colocado com 36 pontos e vem de vitória diante do Fortaleza, no Castelão por 2x0.
Já o Tricolor das Laranjeiras é o 7º colocado com 41 pontos e vem de vitória diante do Juventude po 1x0 no Maracanã.
ONDE ASSISTIR
Record e Premiere
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
VASCO
Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan. Técnico: Fernando Diniz
FLUMINENSE
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Cano. Técnico: Luis Zubeldía
Arbitragem:
Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
VAR: Rafael Traci (SC)