Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Vasco x Fluminense pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 29ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Vasco entra em campo nesta segunda-feira em clássico contra o Fluminense
Foto: Dikran Sahagian/Vasco

Vasco e Fluminense se enfrentam pela Série A nesta segunda-feira (20), em jogo pela 29ª rodada. O jogo será às 19h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

O Cruzmaltino é o 9º colocado com 36 pontos e vem de vitória diante do Fortaleza, no Castelão por 2x0.

Já o Tricolor das Laranjeiras é o 7º colocado com 41 pontos e vem de vitória diante do Juventude po 1x0 no Maracanã.

ONDE ASSISTIR

Record e Premiere

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan. Técnico: Fernando Diniz 

FLUMINENSE 

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Cano. Técnico: Luis Zubeldía

Arbitragem:


Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Rafael Traci (SC)

Assuntos Relacionados

Jogada

Juventude x Red Bull Bragantino pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 29ª rodada da Série A

Redação Há 11 minutos

Jogada

Girão aponta dívida de R$ 100 milhões no Fortaleza, e Marcelo Paz rebate

Declarações acontecem no momento em que o clube está na iminência de ser rebaixado para Série B

Redação Há 32 minutos
Fortaleza está dez pontos abaixo do desempenho de 2022, quando escapou do rebaixamento

Jogada

Fortaleza está dez pontos abaixo do desempenho de 2022, quando escapou do rebaixamento

Campanha de 2022 era tida como referência na luta pela permanência na Série A

Daniel Farias Há 54 minutos

Jogada

Vasco x Fluminense pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 29ª rodada da Série A

Redação Há 1 hora
Foto de Raniele, jogador do Corinthians

Jogada

Corinthians sofre novo transfer ban por atraso em pagamento ao Cuiabá

O Timão foi notificado da punição nessa segunda-feira (20)

Samir de Carvalho* Há 1 hora
jogador de futebol

Jogada

Arrascaeta sofre tentativa de assalto ao deixar o Maracanã após vitória do Flamengo

Jogador se manifestou nas redes sociais

Redação Há 1 hora