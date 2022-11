Vasco vence Ituano fora de casa por 1 a 0 e sobe para a Série A

O Vasco está na Série A do Campeonato Brasileiro. O time cruzmaltino garantiu o acesso ao vencer o Ituano por 1 a 0 na noite deste domingo (6), no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), em jogo pela 38ª rodada da Série B.

Com o resultado, o Vasco subiu em 4º com 62 pontos, deixando o Ituano em 6º com 57.

Legenda: O Vasco fez a festa em Itu Foto: Divulgação / Vasco da Gama

O jogo

A partida teve cara de final, já que quem vencesse garantiria vaga na elite. E o Vasco abriu o placar logo aos cinco minutos. Raniel dividiu com o goleiro Jefferson, a bola sobrou para Gabriel Pec chutar a gol, mas Lucas Dias colocou a mão nela. O árbitro Wilton Pereira Sampaio expulsou o zagueiro do Ituano e marcou pênalti para o time carioca. Nenê bateu bem e abriu o placar.



Na etapa final, o Vasco teve um jogador expulso - Andrey, aos 11 minutos - e o time da casa pressionou em busca da virada que lhe daria o acesso, mas o goleiro Thiago Rodrigues garantiu o resultado com importantes defesas.

Ao fim da partida, os jogadores do Vasco comemoraram ao lado da torcida, que compareceu em grande número em Itu para ver o clube voltar para a elite do futebol brasileiro.