Vanderlei Luxemburgo desmente boatos de que morreu em acidente de helicóptero

Em meio às especulações de que tinha sido uma das vítimas do acidente de helicóptero que aconteceu na Barra Funda, em São Paulo, na tarde desta sexta-feira (17), o treinador Vanderlei Luxemburgo, 70, foi a público informar que não está morto. "Os caras querem me matar, mas eu estou vivo. Mais vivo do que nunca", declarou ele nas redes sociais.

"Está rolando uma fake news que eu caí e morri de helicóptero. É mentira, estou aqui em Palmas, no Tocantins. Não tem nada a ver comigo. Característica da mentira é isso, criar tumulto na vida da gente e familiares passarem mal. Estou mais vivo do que nunca, Vanderlei Luxemburgo só tem um", disse o técnico, em vídeo.

O último clube comandado por Luxemburgo foi o Cruzeiro, em 2021. Ele treinou o time em 23 partidas.

Acidente de helicóptero

Quatro homens morreram após um helicóptero cair na Barra Funda, em São Paulo, na tarde desta sexta. Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave bateu em um coqueiro antes de cair em uma fábrica abandonada. O acidente teria sido provocado por uma pane.

A corporação também informou que nove viaturas foram deslocadas para prestar atendimento no local.