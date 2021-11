Vândalos penduram galinhas no Castelão para provocar Ceará; Vovô fará campanha de doação em resposta

O dia de Clássico-Rei não começou de forma positiva com um ato de vandalismo na Arena Castelão. Homens amarraram galinhas mortas e atiraram ovos e milho na área que dá acesso à torcida do Ceará na arena esportiva na madrugada de terça para quarta-feira (17).

Rapidamente, as imagens circularam nas redes sociais e viralizaram em grupos de torcedores, apimentando o clima para o Clássico-Rei desta quarta-feira, às 20h. Será o primeiro jogo entre Ceará e Fortaleza com as duas torcidas desde o retorno do público aos estádios em virtude da pandemia de Covid-19.

Legenda: Milho foi espalhado na área que dá acesso à torcida do Ceará no Castelão Foto: Reprodução

Reação

Em resposta ao ocorrido, o Ceará lançou uma campanha nas redes sociais. No jogo contra o Corinthians, dia 25/11, às 20h, o clube receberá alimentos dos torcedores e destinará os produtos para doações.

"NÃO DESPERDICE ALIMENTO, DOE! Na nossa próxima partida em casa (Ceará x Corinthians) receberemos doação de alimentos e vamos ajudar quem realmente precisa", disse o clube em postagem nas redes sociais.

A reportagem do Diário do Nordeste procurou a Secretaria do Esporte e da Juventude (Sejuv) para maiores esclarecimentos sobre o fato e não recebeu respostas.