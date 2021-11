Clássico-Rei registra mais de 16 mil torcedores confirmados para jogo desta quarta-feira (17)

Mais de 16 mil torcedores de Ceará e Fortaleza estão confirmados (16.177) para o Clássico-Rei desta quarta-feira (17), às 20h (horário de Brasília), na Arena Castelão, pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A parcial foi divulgada pelo Fortaleza Esporte Clube nesta terça-feira (16) nas redes sociais. O montante representa confirmações de tricolores (check-in, ingressos e passaportes) e alvinegros (ingressos).

Seguindo o protocolo do Governo do Estado, o Clássico-Rei desta quarta-feira terá ocupação de 80% da Arena Castelão. Do total liberado, 70% será destinado ao torcedor do Fortaleza e 30% ao torcedor do Ceará.

A expectativa dos dirigentes é de que o embate entre rivais (com mando de campo do Fortaleza) represente o maior público da Arena Castelão na temporada 2021 - marca defendida pelo Ceará, que registrou 21.735 torcedores na vitória contra o Cuiabá, em 7 de novembro.

Check-in para tricolores e venda de ingressos

Os sócios-torcedores do Fortaleza Esporte Clube podem garantir presença no Clássico-Rei através do check-in. Para isso, é necessário acessar o site sociofortaleza.com.br e registrar o cartão de vacinação confirmando as duas doses ou dose única contra a Covid-19.

Para os não-associados, a venda de ingressos acontece nas Lojas Leão 1918 e pelo site Bilheteria Virtual. Os torcedores do Ceará Sporting Club, por sua vez, podem garantir os bilhetes nas Lojas Vozão (sede e shoppings) e Fábrica de Craques.

Valores dos ingressos

Inferior Sul: R$ 50,00 (inteira) / R$ 25,00 (meia-entrada)

Superior Sul: R$ 50,00 (inteira) / R$ 25,00 (meia-entrada)

Superior Central: R$ 70,00 (inteira) / R$ 35,00 (meia-entrada)

Bossa Nova (Inferior Central): R$ 100,00 (inteira) / R$ 50,00 (meia-entrada)

Premium: R$ 190,00 (inteira) / R$ 95,00 (meia-entrada)

Inferior Norte (torcida do Ceará): R$ 50,00 (inteira) / R$ 25,00 (meia-entrada)

Superior Norte (torcida do Ceará): R$ 50,00 (inteira) / R$ 25,00 (meia-entrada)