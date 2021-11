Lucas Crispim deve desfalcar o Fortaleza no Clássico-Rei; David treina e será opção

O Fortaleza segue se preparando para o Clássico-Rei desta quarta-feira (17) e o técnico Juan Pablo Vojvoda contará com os retornos do goleiro Felipe Alves e do atacante Robson, que cumpriram suspensão automática contra o Bragantino e ficam novamente à disposição. Por outro lado, o meia Lucas Crispim ainda não deverá retornar ao time.

O camisa 10 tem realizado período de transição para plena recuperação de uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda e ainda não está 100%. Com isso, não deve ser liberado para o jogo.

Por outro lado, o atacante David, que ficou fora das últimas partidas em decorrência de um edema no músculo posterior da coxa direita, sofrido contra o Corinthians, retornou aos treinamentos com o restante do elenco e deverá ser opção para a partida.

A provável escalação do Fortaleza tem Marcelo Boeck; Tinga, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Ederson, Felipe, Matheus Vargas e Bruno Melo; David e Robson.

Fortaleza e Ceará se enfrentam às 20 horas desta quarta-feira (17) pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com 49 pontos, o Tricolor ocupa a 6ª posição na tabela, enquanto o Alvinegro, que tem 42, está em 10º. Este será o sétimo Clássico-Rei em 2021 e o primeiro confronto entre Juan Pablo Vojvoda e Tiago Nunes pelos clubes.