Eleição para presidente do Fortaleza tem data marcada e comissão nomeada pelo conselho do clube

A eleição para presidente do Fortaleza Esporte Clube já tem data marcada. Nesta terça-feira (16), o Conselho Deliberativo do clube estabeleceu o dia 11 de dezembro de 2021 para a realização da Assembleia Geral Ordinária para a eleição dos órgãos do Clube.

Além disso, a mesa diretoria do conselho nomeou os cinco membros da Comissão Eleitoral, que irão eleger, entre si, um presidente e um secretário.

A Comissão Eleitoral será responsável por elaborar e publicar as normas complementares para o processo eleioral, até no máximo o dia 19 de novembro.

Os conselheiros nomeados para a comissão são: Gustavo César Machado Cabral, José Dario de Carvalho Fontenelle, José Flávio Novaes de Menezes, Marcos Antônio Tavares e Thiago de Almeida Ayres.

O atual presidente Marcelo Paz ainda não se pronunciou oficialmente sobre o pleito, mas a tendência é que ele vá para a reeleição. O Diário do Nordeste já mostrou anteriormente que ele pode, sim, concorrer para mais um mandato.