Uruguai x Equador pelas Eliminatórias: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Uruguai entra em campo nesta terça-feira (15), às 20h30 (horário de Brasília), contra o Equador, pela 10ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. O duelo acontece no Estádio Centenario, em Montevidéu (URU).

O Uruguai é o atual terceiro colocado das Eliminátórias com 15 pontos, mas vem de derrota para o Peru por 1 a 0, em Lima, no Peru. Já o Equador, é o quinto colocado, com 12 pontos e vem de um empate com o Paraguai, por 0 a 0.

Onde assistir

O canal SporTV 3 transmite.

Escalação

URUGUAI

Sergio Rochet; Nández, Giménez, Bueno e Mathías Olivera; Ugarte, Valverde e de La Cruz; Pellistri, Max Araújo e Darwin Núñez. Técnico: Marcelo Bielsa.

EQUADOR

Galíndez; Félix Torres, Pacho e Hincapié; Preciado, Alan Franco, Caicedo e Estupiñán; Plata, Kendry Páez e Enner Valencia. Técnico: Sebastian Beccacece

FICHA TÉCNICA | URUGUAI X EQUADOR

Local: Estádio Centenario, em Montevidéu (URU)

Data: 15/10/2024 (TERÇA-feira)

Horário: 20h30 (de Brasília)