Unifor vence UNOESC/SC e se torna tetracampeã brasileira universitária de vôlei feminino

A seleção feminina de vôlei da Universidade de Fortaleza (Unifor) venceu a UNOESC/SC, Universidade do Oeste de Santa Catarina, por 3-1 e se tornou tetracampeã dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs). A final aconteceu no último sábado (11), e teve parciais de 27-25, 22-25, 16-25 e 20-25 para a equipe cearense. Esta edição do JUBs conta com modalidades disputadas em quadra e acontece em Natal/RN, entre os dias 5 e 18 de outubro.

Com o tetracampeonato, a equipe feminina da Universidade de Fortaleza também se tornou a atual tricampeã consecutiva da modalidade. Além do primeiro título em 2019, a faculdade levantou o troféu em 2023, 2024 e 2025.



Na campanha até o título, a Unifor venceu a UPF/RS, a UNINASSAU/PE e a UPIS/DF na primeira fase, além de bater a UNINASSAU/RJ na semifinal. Todas as partidas foram ganhas por 3 sets a 0.





O JUBs Natal 2025 segue acontecendo e também conta com a disputa de outras modalidades como basquete X1 e coletivo, futebol eletrônico, handebol, jiu-jitsu, judô, taekwondo, futsal, natação, Cheerleading, Karatê, Wrestling e o Tiro ao Arco e também e-sports (Brawl Stars, Free Fire, League of Legends, Valorant e Counter Strike).

Além da Unifor, outras faculdades cearenses também contam com representantes, como a UFC, o IFCE e a UniAteneu.