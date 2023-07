Um dos agressores de Luan, do Corinthians, estava armado e fez ameaças ao jogador, diz testemunha

A Polícia Civil de São Paulo, que investiga o caso de agressão contra o jogador Luan, do Corinthians, ouviu de uma testemunha que um dos membros da torcida Gaviões da Fiel estava armado e ameaçou matar o atleta. A ocorrência foi na madrugada da terça-feira (4). A informação é do g1.

No Boletim de Ocorrência, uma das vítimas informa que estava no motel com o jogador e outras pessoas quando outras sete invadiram o local e passaram a ameaçá-los.

"Vou matar o Luan, vou matar vocês, aqui é da Gaviões", disse um dos criminosos, de acordo com o documento da polícia.

"Safado, vagabundo. Se não sair do Corinthians, vamos te matar", teria falado outro criminoso.

A testemunha ainda relatou que um homem de blusa moletom azul, usando máscara ninja, estava armado. Ele apontava a arma para Luan e os demais que estavam no quarto. Outros dois amigos do jogador também aparecem como vítimas das agressões.

Após as agressões, o soltou fogos de artifício no estacionamento do local. No momento, também gritaram participar da Gaviões da Fiel, torcida organizada do clube.

Ao todo, sete pessoas participaram do crime contra o atleta. Nas redes sociais, um deles aparece como conselheiro e vice-presidente da torcida.

ENTENDA O CASO

O jogador foi agredido por um grupo de torcedores na madrugada de quarta-feira (4). O jogador foi agredido na região das costelas, mas está bem. Luan estava com alguns amigos e mulheres.

O atleta, que não atua desde fevereiro de 2022, chegou a pedir chances para jogar na equipe agora comandada por Vanderlei Luxemburgo. No entanto, o técnico disse não utilizar o jogar porque a torcida não quer.

Os suspeitos foram identificados por meio de uma foto publicada nas redes sociais. Uma das imagens, mostra o rosto dos sete suspeitos descobertos, acompanhados do nome de usuário do Instagram de cada um presente na foto.

A imagem foi tirada dentro de uma lanchonete em São Paulo, com as frases "Alvo encontrado com sucesso" e "Vontade de 37 milhões de loucos", associando a atitude à vontade da torcida organizada.

CORINTHIANS SE PRONUNCIOU

Na tarde desta terça-feira, (4), o Corinthians se pronunciou nas redes sociais e publicou uma nota sobre o ocorrido com o atacante Luan.

"O Sport Club Corinthians Paulista recebeu com tristeza e indignação a informação de que o atleta Luan foi agredido por supostos torcedores na madrugada desta terça-feira (04), em São Paulo. O clube acompanha a apuração dos fatos e está oferecendo todo o suporte necessário ao jogador, como sempre fez desde a sua chegada, em 2020. Depois de mais um repugnante caso de violência, o Corinthians lamenta o atual momento de intolerância que domina o futebol brasileiro. Nada justifica a agressão covarde sofrida pelo atleta", escreveu o clube.