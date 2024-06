Ucrânia x Bélgica na Eurocopa: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Ucrânia e Bélgica entram em campo nesta quarta-feira (26), às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart, para disputar a 3ª rodada da fase de grupos da Eurocopa 2024. As duas seleções estão no Grupo E, ao lado de Eslováquia e Romênia.

A seleção ucraniana chega para a última rodada da fase de grupos na quarta colocação do grupo E, com 3 pontos conquistados. Já a seleção belga está na segunda colocação, com os mesmos 3 pontos conquistados.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo Cazé TV.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ucrânia

Anatoliy Trubin; Oleksandr Tymchyk, Illia Zabarnyi, Mykola Matvienko e Vitaliy Mykolenko; Georgiy Sudakov, Oleksandr Zinchenko e Mykola Shaparenko; Andriy Yarmolenko, Artem Dovbyk e Mykhailo Mudryk. Técnico: Serhiy Rebrov.

Bélgica

Koen Casteels; Timothy Castagne, Wout Faes, Jan Vertonghen e Arthur Theate; Youri Tielemans e Amadou Onana; Jérémy Doku, Kevin de Bruyne e Leandro Trossard; Romelu Lukaku. Técnico: Domenico Tedesco.

Ucrânia x Bélgica | FICHA TÉCNICA

Competição: 3ª rodada da Eurocopa

Local: Estádio Deutsche Bank Park, em Frankfurt (Alemanha)

Data e Horário: quarta-feira (26), às 13h (de Brasília)