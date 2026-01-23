Diário do Nordeste
TV Verdes Mares transmite ao vivo Ceará x Ferroviário pelo Campeonato Cearense de 2026

A partida marca a abertura da 2ª fase do Estadual

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 14:16)
Jogada
Legenda: Ceará x Ferroviário
Foto: Kid Júnior / SVM | Soaresx / Ferroviário

A TV Verdes Mares transmite ao vivo a partida entre Ceará x Ferroviário pela abertura da 2ª fase do Campeonato Cearense de 2026. O duelo ocorre no domingo (25), às 18h, no estádio Presidente Vargas (PV).

A expectativa é de abertura da transmissão na Rede Globo às 17h45. A narração será de Brenno Rebouças, com os comentários de Alexandre Mota e as reportagens do confronto com Lucas Catrib.

Pelo regulamento, a nova etapa é formada por dois chaveamentos. O Grupo A tem Fortaleza, Ferroviário e Horizonte, e o Grupo B conta com Ceará, Floresta e Iguatu. Diferente da 1ª fase, os times agora duelam entre as chaves, com três rodadas - os dois melhores de cada avançam às semifinais.

