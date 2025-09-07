Diário do Nordeste
Turquia x Espanha nas Eliminatórias da Copa: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Jogadores da seleção da Espanha comemoram gol
Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Turquia e Espanha se enfrentam nas Eliminatórias neste domingo (7), pela competição que rende vagas na Copa do Mundo de 2026. O jogo será às 15h45, no Estádio Metropolitano de Konya, em Konya (TUR). Veja onde assistir ao vivo à partida e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Turquia x Espanha nas Eliminatórias da Copa terá transmissão da ESPN, na televisão, e do Disney+, no streaming.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Turquia: Çakir; Muldur, Demiral, Bardakçi e Elmali; Çalhanoglu, Yuksek e Arda Guler; Akgun, Yildiz e Akturkoglu.

Espanha: Unai Simón; Porro, Le Normand, Huijsen e Cucurella; Zubimendi, Merino e Pedri; Yamal, Nico Williams e Oyarzabal.

TURQUIA X ESPANHA | FICHA TÉCNICA

Competição: partida das Eliminatórias para a Copa de 2026
Local: Estádio Metropolitano de Konya, em Konya (TUR)
Data: 07/09/2025 (domingo)
Horário: 15h45 (de Brasília)

