Turquia x Espanha nas Eliminatórias da Copa: onde assistir, escalações e horário
Veja como assistir ao vivo ao jogo das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo
Turquia e Espanha se enfrentam nas Eliminatórias neste domingo (7), pela competição que rende vagas na Copa do Mundo de 2026. O jogo será às 15h45, no Estádio Metropolitano de Konya, em Konya (TUR). Veja onde assistir ao vivo à partida e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida Turquia x Espanha nas Eliminatórias da Copa terá transmissão da ESPN, na televisão, e do Disney+, no streaming.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Turquia: Çakir; Muldur, Demiral, Bardakçi e Elmali; Çalhanoglu, Yuksek e Arda Guler; Akgun, Yildiz e Akturkoglu.
Espanha: Unai Simón; Porro, Le Normand, Huijsen e Cucurella; Zubimendi, Merino e Pedri; Yamal, Nico Williams e Oyarzabal.
TURQUIA X ESPANHA | FICHA TÉCNICA
Competição: partida das Eliminatórias para a Copa de 2026
Local: Estádio Metropolitano de Konya, em Konya (TUR)
Data: 07/09/2025 (domingo)
Horário: 15h45 (de Brasília)