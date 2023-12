Turfe e vaquejada: Caucaia recebe provas neste fim de semana

A temporada de 2023 ainda reserva emoções para os amantes do turfe e vaquejada no Ceará. Nos dias 1, 2 e 3 de dezembro, no Hipódromo Sítios Novos, em Caucaia (CE), o I GP Nobrevet reúne amantes da categoria. Nos mesmos dias, as emoções também tomam conta do Parque de Vaquejada Haras Canindezinho, na mesma cidade, onde ocorre a Vaquejada Haras Canindezinho.

No GP, a programação começa nesta sexta-feira (1) com apresentação de animais e segue para as provas classificatórias no sábado. No domingo (3), o prova de consolação a grande final do GP, às 16h40. A vaquejada também será finalizada no domingo.

Uma das fazendas destaque nos eventos é a campeã Haras Claro. Nas disputas, vão estar Nevoeiro For Me e Neon Chicks, Quiet Desibac, Quati Secrets e Quarter Lack.